        Japonya - Türkiye: 67-75 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Japonya - Türkiye: 67-75 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında Japonya'yı 75-67 mağlup etti. Potanın Periler bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Periler, Japonya'yı devirdi!

        FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Japonya'yı 75-67 yendi.

        Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alan Türkiye, organizasyonda 15 Mart Pazar akşamı Avustralya ile karşılaşacak.

        Karşılaşmanın ilk periyodunda Japonya, özellikle orta mesafeden bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurdu. Ay-yıldızlılar ise pota altından ve dış atışlardan ürettiği sayılarla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Japonya, büyük bir bölümünü önde götürdüğü ilk periyodu 20-16 üstün bitirdi.

        Türkiye, ikinci periyotta özellikle boyalı alandan ürettiği sayılarla rakibiyle arasındaki farkı azaltmaya çalıştı. Milli takım, 12. dakikada da Alperi Onar'ın turnikeden bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 20-20. Sonrasında üst üste attığı üç sayılık basketlerle oyun üstünlüğünü eline alan Japonya, 19. dakikada Yamamoto'nun üç sayılık isabetiyle aradaki farkı 11'e çıkardı: 41-30. Türkiye, geride kalan zamanda farkı eritmeye çalışsa da Japonya soyunma odasına 41-35 önde gitti.

        İlk yarının sonunda yakaladığı 5-0 seriyle soyunma odasına 41-35 mağlup giden Türkiye, ikinci yarının başlarında da Beren Burke'nin 23. dakikada pota altından bulduğu basketle 11-0'lık seri yakaladı ve maçta öne geçti: 41-46. Sonrasında arka arkaya üçlükler bulan Japonya, 25. dakikada Takada'nın dış atış isabetiyle 9-0'lık seri yakalayarak yeniden üstünlüğü ele aldı: 50-46. Bu serinin ardından tempoyu artıran ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun'un 29. dakikada üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakalayarak yeniden öne geçti: 50-52. Milli takım, Alperi Onar'ın dış atıştan bulduğu basketle de son çeyreğe 55-54 önde girdi.

        Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, 33. dakikada Alperi Onar'ın turnikesiyle 6-0'lık seri yakaladı: 54-61. Sonrasında Japonya, boyalı alandan ürettiği skorlarla zaman zaman aradaki farkı 2'ye kadar indirdi. Türkiye, kıran kırana geçen maçın son bölümünde hata yapmadı ve karşılaşmayı 75-67 kazandı.

        Karşılaşmanın sonunda milli oyuncu Beren Burke, "maçın oyuncusu" ödülünü aldı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Julio Anaya (Panama), Kyoungjin Park (Güney Kore), Nicolas Zivieri (Brezilya)

        Japonya: Machida 5, Tanaka 6, Hirashita 5, Takada 9, Tokashiki 7, Konno, Mawuli 3, Asahina, Yamamoto 18, Yabu, Miyazawa 11, Todo 3

        Türkiye: Sevgi Uzun 17, Olcay Çakır Turgut 8, Gökşen Fitik 3, Beren Burke 25, Esra Ural Topuz 6, Ayşe Cora Yamaner 7, Alperi Onar 7, Elif Bayram, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 2, Sinem Ataş, Melek Uzunoğlu

        1. Periyot: 20-16

        Devre: 41-35

        3. Periyot: 54-55

