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        Haberler Spor Voleybol Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta mücadelesinde ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. ABD karşısında alınan mağlubiyetin ardından milliler, finaller öncesinde kritik bir sınava çıkacak. Voleybolseverler, Japonya - Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Karşılaşma, VNL puan durumu açısından her iki takım için de büyük önem taşıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibini mağlup ederek ilk 8 iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, turnuvanın final etabı öncesinde kritik puanlar için sahaya çıkacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler maçın başlangıç saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. Milliler, zorlu deplasmanda galibiyet alarak finallere moralli gitmeyi amaçlıyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

        2

        JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Filenin Sultanları, Japonya ile 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

        Karşılaşma, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta etabı kapsamında oynanacak.

        3

        JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

        Japonya - Türkiye mücadelesi Türkiye saati ile 13.20'de başlayacak.

        İki takım da VNL'de final etabına avantajlı sıralamada gitmek için kritik mücadelede galibiyet hedefleyecek.

        4

        JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları'nın Japonya ile oynayacağı mücadele TRT Spor, TRT Spor Yıldız, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        5

        FİLENİN SULTANLARI'NIN KALAN MAÇ PROGRAMI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL üçüncü hafta programı şöyle:

        11 Temmuz 2026 | 13.20: Japonya - Türkiye

        12 Temmuz 2026 | 09.30: Tayland - Türkiye

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