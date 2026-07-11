A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, turnuvanın final etabı öncesinde kritik puanlar için sahaya çıkacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler maçın başlangıç saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. Milliler, zorlu deplasmanda galibiyet alarak finallere moralli gitmeyi amaçlıyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...