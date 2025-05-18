Japonya’daki yasak ada: Okinoshima Adası’na kadınların neden girmesi yasak?

Okinoshima Adası, Japonya'nın dini ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Ancak, kadınların adaya girişinin yasak olması, modern toplumda cinsiyet eşitliği açısından eleştirilmektedir. İşte detaylar!

Okinoshima Adası, Japonya'nın Fukuoka eyaletine bağlı Munakata şehri açıklarında, Genkai Denizi'nde yer almaktadır. Bu ada, Shinto inancına göre kutsal kabul edilmekte ve Munakata Taisha tapınak kompleksinin bir parçası olan Okitsu-miya tapınağına ev sahipliği yapmaktadır.

Adada, M.S. 4. yüzyıldan itibaren dini ritüellerin gerçekleştirildiği ve bu ritüellerin izlerinin günümüze kadar korunduğu bilinmektedir. Adada bulunan 80.000'den fazla arkeolojik eser, Japonya'nın ulusal hazineleri arasında yer almaktadır.

Okinoshima Adası'na kadınların girişinin yasaklanmasının arkasında birkaç teori bulunmaktadır. Bunlardan biri, Shinto inancında adet kanının kutsal alanları kirlettiği inancıdır. Bu nedenle, kadınların adaya girişi yasaklanmıştır. Bir diğer teori ise, deniz yolculuklarının tehlikeli olması nedeniyle kadınların korunması amacıyla bu yasağın getirildiğidir.

RİTÜELLER VE KURALLAR

Adada bulunan Okitsu-miya tapınağına sadece erkekler girebilmektedir. Ziyaretçiler, adaya ayak basmadan önce denizde çıplak olarak yıkanarak arınma ritüelini gerçekleştirmek zorundadır. Ayrıca, adadan hiçbir şey alınamaz ve adada yaşananlar hakkında konuşmak yasaktır

UNESCO DÜNYA MİRASI STATÜSÜ

2017 yılında Okinoshima Adası ve Munakata bölgesindeki ilgili alanlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu statü, adanın kültürel ve dini önemini uluslararası düzeyde tanımaktadır. Ancak, bu durum kadınların adaya giriş yasağını değiştirmemiştir.

MODERN DÜNYADA TARTIŞMALAR

Kadınların adaya girişinin yasak olması, modern toplumda cinsiyet eşitliği açısından tartışmalara yol açmaktadır. Bazı eleştirmenler, UNESCO'nun bu tür ayrımcı uygulamaları olan yerleri Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmesini sorgulamaktadır.

Kaynak: CNN Travel, Tokyo Weekender, KOHA, The Guardian