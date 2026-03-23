        Haberler Dünyadan Jason Momoa Hawaii'deki selin ardından evini terk etmek zorunda kaldı

        Jason Momoa Hawaii'deki selin ardından evini terk etmek zorunda kaldı

        Hawaii'de şiddetli yağışlar sonrası gerçekleşen sel felaketinden etkilenenler arasında Jason Momoa da var. Ünlü oyuncu, evini tahliye ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 15:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evini terk etmek zorunda kaldı

        ABD'nin Hawaii eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar büyük yıkıma yol açarken, beraberindeki fırtınalar hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Oahu Adası'nda sel birçok yerleşim alanını sular altında bıraktı, evler tahliye edildi. Bu durumdan etkilenenlerden biri de ünlü oyuncu Jason Momoa oldu. 46 yaşındaki oyuncu, fırtına nedeniyle Oahu'daki evini terk etmek zorunda kaldı.

        İçinde bulunduğu durum hakkında bilgi veren Momoa, "Ailem yanımda. North Shore'dan çıktık. Elektriğimiz kesildi. Şimdilik güvendeyiz, ama güvende olmayan birçok insan var, bu yüzden tüm sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi.

        "North Shore şu anda oldukça tehlikeli. Umarım herkes güvendedir ve oradan uzaklaşıyordur" diyen Momoa, bölgede yaşayan takipçilerinin güvende kalmalarını diledi.

        Geride kalan hafta sonunda Momoa, kız arkadaşı Adria Arjona ile birlikte sel felaketiyle ilgili bir video daha paylaştı ve bir restoranla iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıttı. Hatta oyuncu, restoranın masrafları karşıladığını ve sponsor olduğunu açıkladı.

        Öte yandan Hawaii'de yaşanan sel felaketinin 2004'ten bu yana eyalette görülen en şiddetli afet olduğu ifade ediliyor.

