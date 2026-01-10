Jayden Oosterwolde: Çok mutluyum, kupayı kazandık

HT 360 - 8 Ocak 2026 (Trump Rasyonel Bir Lider Mi?)

Halep'te silahlar neden konuşuyor? Suriye ordusunun SDG operasyonu ne anlama geliyor? SDG operasyonu bölgesel krizi tırmandırır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Hukukçu Yunus Emre Erdölen ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgenur Reyhan Güler ve Habertürk.com Dış Haber Editörü Emin Arslan anlattı.