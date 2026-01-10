Jayden Oosterwolde: Çok mutluyum, kupayı kazandık
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, Süper Kupa Finali'nde 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, kupayı kazandık" dedi.
Giriş: 10.01.2026 - 22:09 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:09
Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, galibiyeti değerlendirdi.
"ÇOK MUTLUYUM, KUPAYI KAZANDIK"
Kupayı kazandıkları için büyük mutluluk yaşadığını belirten Oosterwolde, "Çok mutluyum, kupayı kazandık. Fenerbahçe'de ikinci kupam. İyi bir iş çıkardık ve kupayı evimize götürüyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ