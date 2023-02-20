İHA

Bu sene 72. kez basketbolseverlerle buluşan NBA All-Star organizasyonu geçtiğimiz gece oynanan heyecan dolu mücadele ile noktalandı. ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Vivint Arena’daki maçta Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in kaptanlık yaptığı takımlar karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde kaptanlar, 22 oyuncudan oluşan havuzdan sırayla kendi takımlarını kurdular.

Joel Embiid, Nikola Jokic, Luka Doncic, Kyrie Irving’i ilk 5’e seçen LeBron James, Paul George, De'Aaron Fox, Julius Randle, Jaylen Brown, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton ve Jaren Jackson Jr.’ı da takımına aldı. Giannis Antetokounmpo ise Jayson Tatum, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Ja Morant’ı ilk 5 olmak üzere Bam Adebayo, DeMar DeRozan, Damian Lillard, Jrue Holiday, Pascal Siakam, Domantas Sabonis ve Shai Gilgeous-Alexander’ı seçti. Dev mücadelede kazanan taraf 184-175’lik skorla Giannis’in takımı oldu.

TATUM REKOR KIRDI Boston Celtics'in yıldız basketbolcusu Jayson Tatum, karşılaşmada etkileyici bir performansa imza attı. Mücadelede 55 sayı, 10 ribaund ve 6 asist kaydeden Tatum, NBA All-Star tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olmayı başardı. LeBron’un takımı karşısında 10 üçlük isabeti de bulan Tatum, üçüncü çeyrekte kaydettiği 27 sayı ile All-Star maçlarında herhangi bir periyottaki en yüksek sayıya ulaştı. Giannis’in takımında Donovan Mitchell 40 sayı, Damian Lillard da 26 sayı buldu. LeBron'ın takımında ise Jaylen Brown 35 sayı, Kyrie Irving ve Joel Embiid 32 sayı kaydetti. Öte yandan kariyerinde 19. kez All-Star seçilen LeBron James, sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Tecrübeli yıldız maçı 13 sayı ve 4 asistle tamamladı.

NBA All-Star kapsamındaki smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarının kazananları da belli oldu. İzleyiciler tarafından sonucu merakla beklenen smaç yarışmasının galibi Philadelphia 76ers'tan Mac McClung oldu. Üç sayı yarışmasını Portland Trail Blazers'ta forma giyen Damian Lillard kazanırken, yetenek yarışmasını ise Jordan Clarkson, Walker Kessler ve Collin Sexton'dan oluşan Utah Jazz Takımı ilk sırada bitirdi.