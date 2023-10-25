Jean-Claude Van Damme'dan Vin Diesel itirafı: Beni filmde istemedi

'Hızlı ve Öfkeli'de rol alamayan oyuncu, bir başka ünlü seride yer aldı. Jean-Claude Van Damme, 'Cehennem Melekleri' serisinde 'Jean Vilain'i canlandırdı.

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'Hızlı ve Öfkeli' serisinin son filmi 'Fast X', mayıs ayında vizyona girdi ve 704 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin 11'inci filmi ise 4 Nisan 2025'te vizyona girecek.



