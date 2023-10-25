Jean-Claude Van Damme'dan Vin Diesel itirafı: Beni filmde istemedi
Jean-Claude Van Damme, Vin Diesel'in 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde rol almasına engel olduğunu açıkladı
Belçikalı oyuncu Jean-Claude Van Damme, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu.
Ünlü aktör, The Telegraph'a verdiği röportajda, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde rol almak istediğini ama Vin Diesel'in buna engel olduğunu söyledi.
Jean-Claude Van Damme, "Hızlı ve Öfkeli'de rol almamı istemişlerdi ama Vin Diesel 'Hayır onu istemiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
'Hızlı ve Öfkeli'de rol alamayan oyuncu, bir başka ünlü seride yer aldı. Jean-Claude Van Damme, 'Cehennem Melekleri' serisinde 'Jean Vilain'i canlandırdı.
'Hızlı ve Öfkeli' serisinin son filmi 'Fast X', mayıs ayında vizyona girdi ve 704 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin 11'inci filmi ise 4 Nisan 2025'te vizyona girecek.