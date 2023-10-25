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        Haberler Magazin Jean-Claude Van Damme'dan Vin Diesel itirafı: Beni filmde istemedi - Dünyadan magazin haberleri

        Jean-Claude Van Damme'dan Vin Diesel itirafı: Beni filmde istemedi

        Jean-Claude Van Damme, Vin Diesel'in 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde rol almasına engel olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:16
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        Belçikalı oyuncu Jean-Claude Van Damme, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Ünlü aktör, The Telegraph'a verdiği röportajda, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde rol almak istediğini ama Vin Diesel'in buna engel olduğunu söyledi.

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        Jean-Claude Van Damme, "Hızlı ve Öfkeli'de rol almamı istemişlerdi ama Vin Diesel 'Hayır onu istemiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

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        'Hızlı ve Öfkeli'de rol alamayan oyuncu, bir başka ünlü seride yer aldı. Jean-Claude Van Damme, 'Cehennem Melekleri' serisinde 'Jean Vilain'i canlandırdı.

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        'Hızlı ve Öfkeli' serisinin son filmi 'Fast X', mayıs ayında vizyona girdi ve 704 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin 11'inci filmi ise 4 Nisan 2025'te vizyona girecek.

        #Vin Diesel
        #Jean-Claude Van Damme
        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker
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