Jennifer Lopez'den Türkiye'ye mesaj

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla önce Antalya'da sonra da İstanbul'da buluşacak.

Doğum gününden bir gün önce 23 Temmuz'da Türkiye konserini gerçekleştirecek olan ünlü pop yıldızı, 56'ıncı yaşını da kutlamaya hazırlanıyor. Lopez, Türkiye konseri öncesi video çekerek hayranlarına seslendi. Hayranlarına seslenen Jennifer Lopez, doğum gününden bir gün önce Antalya'da konser vereceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.​​​​​​​ Ünlü yıldız; "Doğum günü partimi 23 Temmuz'da sizlerle birlikte kutlayacağım. Sizinle buluşmayı dört gözle bekliyorum. Antalya'da görüşürüz" dedi.

Antalya konserinin kareografisi için 42 kişiyle çalışan Jennifer Lopez, sahnede 50 dansçıyla şovunu yapacak. Konser için Antalya'ya 85 kişilik ekiple gelecek olan pop yıldızı, sahnede 35 şarkı seslendirecek.

MAĞARA ODADA KALACAK

Jennifer Lopez, Antalya'da lüks bir otelde bulunan villada konaklayacak. Üç katlı villada mağara oda da yer alıyor. 3 bin 500 metrekare ve 14 kişinin kalabildiği villada, mağara, 8 yatak odası, 6 giyinme odası, havuz üstü bar, sauna, özel sinema alanı ve şöminesi yer alıyor.