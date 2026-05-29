Jennifer Lopez: Keşke daha erken bekar kalsaydım

Jennifer Lopez, 'Jimmy Kimmel Live' adlı TV programında ilişki durumu hakkında konuştu. 56 yaşındaki şarkıcı, bekarlığa çok geç geçiş yapmasını pişmanlıkla karşıladığını söyleyerek, eski eşi Ben Affleck'e gönderme yaptı.

Lopez, 2022'de Ben Affleck ile evlenmiş, ancak ikinci evlilik yıl dönümlerinde boşanma davası açmıştı. Boşanmaları geçen yıl şubat ayında resmen sonuçlanmıştı.

Röportaj sırasında Kimmel, "Şu anda yalnız mısın?" diye sorunca, Lopez, "Evet, öyleyim!" diye neşeyle yanıt verdi.

"Bunu daha önce yapmalıydım" diyen Lopez, "Her şeyi yanlış yapıyordum. İnan bana, her şeyi yanlış yapıyordum" ifadesini kullandı.

"Şu anki duygularımı bozacak hiçbir şey yapmayacağım" diyen şarkıcı, bekar olmanın harika olduğunu söyledi ve gelecekte aşkı bulmayı planlayıp planlamadığı konusunda da açıklama yaptı. Lopez, "Eğer yeterince iyilerse, bir gün bir yerlerde birini bulacağım" ifadesini kullandı.