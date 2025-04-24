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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 68 milyon dolarlık ev anlaşmazlığı - magazin haberleri

        Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 68 milyon dolarlık ev anlaşmazlığı

        Yıllar sonra yeniden başlayan birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ancak bu yılın başında resmen boşanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, evliliklerinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayınca anlaşmazlık içine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:52
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        68 milyon dolarlık ev anlaşmazlığı
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        17 yıl sonra 2021'de yeniden başlayan ve 2022'de evlilikle taçlandırdıkları birlikteliklerini geçen yıl noktalayan Ben Affleck ile Jennifer Lopez çifti, ev konusunda anlaşmazlığa düştü. Geçen yaz boşanma davası açan ve dostane bir şekilde ayrıldıklarını her fırsatta dile getiren Lopez ile Afleck, yaklaşık bir yıl önce satışa çıkmasına rağmen hâlâ satılamayan Beverly Hills'teki 68 milyon dolarlık malikanelerini satmak için atılması gereken adımlar konusunda farklı görüşlere sahip.

        52 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, geçen yıl temmuz ayında dev malikaneyi satışa çıkardı ve ev, o zamandan beri bir alıcı bulamadı. Boşanmaları ocak ayında resmen sonuçlanan ikili, evi Mayıs 2023'te 60,8 milyon dolara satın almıştı.

        TMZ'nin haberine göre Affleck, evin satış fiyatını düşürmek için istekli, ancak 55 yaşındaki Jennifer Lopez evin 68 milyon dolarlık fiyatına fazla ilgi olmamasına rağmen indirime hazır değil. Bazı emlakçılar, çiftin evlilikleri boyunca kullandıkları ev için 68 milyon dolarlık fiyatın çok yüksek olduğunu ve en az yüzde 15 düşürülmesi gerektiğini söyledi.

        12 yatak odalı, 24 banyolu evin sigortasının yıllık yaklaşık 500 bin dolar olduğu öğrenildi.

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        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
        #boşanma
        #ev satışı
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