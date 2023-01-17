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Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

ABD'de evine yakın bir yerde kar küreme aracı kazası sonucu ağır yaralanan aktör Jeremy Renner'ın, eski sağlığına kavuşmasının iki yılı bulabileceği ifade edildi. Renner'ın yakın çevresi ünlü ismin durumunun söylenenden çok daha kötü olduğunu açıkladı

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  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirmişti. Renner'ın aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğu belirtilmişti. 52 yaşındaki aktörün künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.
  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    DOKTOR KOMŞUSU YARDIMINA KOŞTU

    Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın devasa araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.

    Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp, helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışıldığı da konuşuluyordu.
  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    Daily Mail'in aktardığına göre, konuya ilişkin bir kaynak, "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin çok farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" dedi.
  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    ESKİ SAĞLIĞINA DÖNMESİ 2 YIL SÜREBİLİR

    Ünlü oyuncunun yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edildi. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.
  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    Renner'ın şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiği, ilerleyen haftalarda muhtemelen daha fazla ameliyat olmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Doktorların, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde olduğu da kaydedildi.
  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

    Renner, geçtiğimiz aylarda da endüstriyel boyuttaki kar püskürtücüsünü sürerken eğlendiği anları yayınlamıştı.

    Ünlü oyuncu, gönderisine, "Toprak ana ve doğa anaya çok saygım var... Dövüşü kaybetmeyi bekliyorum ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım" notunu düşmüştü.
  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    "BU KONUDA YAPABİLECEKLERİMİ ÖĞRENİYORUM"

    Jeremy Renner, geçmiş yıllarda da bu tür kar fırtınası gibi durumlarda yerel itfaiye teşkilatlarıyla çalışarak, onlara görevlerinde yardım etmişti.

    Renner, bu tecrübelerini, "Orada itfaiye teşkilatlarıyla çalışıyorum ve oldukça harikalar... Bana öğretiyorlar ve yardım ediyorlar. Onlarla birkaç saat geçirip, ben de bu konuda yapabileceklerimi öğreniyorum" sözleriyle anlatmıştı.
  • Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilmişti. Renner, 'Görevimiz Tehlike 4'te  'William Brandt'ı canlandırdı.

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