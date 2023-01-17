"BU KONUDA YAPABİLECEKLERİMİ ÖĞRENİYORUM"



Jeremy Renner, geçmiş yıllarda da bu tür kar fırtınası gibi durumlarda yerel itfaiye teşkilatlarıyla çalışarak, onlara görevlerinde yardım etmişti.



Renner, bu tecrübelerini, "Orada itfaiye teşkilatlarıyla çalışıyorum ve oldukça harikalar... Bana öğretiyorlar ve yardım ediyorlar. Onlarla birkaç saat geçirip, ben de bu konuda yapabileceklerimi öğreniyorum" sözleriyle anlatmıştı.