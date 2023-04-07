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Jeremy Renner: Hatamın bedelini ödedim

'Yenilmezler' serisinde 'Marvel' kahramanı 'Hawkeye'i canlandıran Jeremy Renner ocak ayında geçirdiği kazanın kendi hatası olduğunu söyledi. 30'dan fazla kemiği kırılan Renner, "Hatamın bedelini ödedim" dedi

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  • Jeremy Renner: Yaşadığım kaza benim hatamdı - Magazin haberleir

    Aktör Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
  • Jeremy Renner: Yaşadığım kaza benim hatamdı - Magazin haberleir

    Renner, verdiği röportajda yaşanan korkunç olayla ilgili konuştu. Oyuncu, "Bu benim hatam ve bedelini ödedim" dedi. Jeremy Renner, "Hareketlerimin bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum" ifadelerini kullandı.
  • Jeremy Renner: Yaşadığım kaza benim hatamdı - Magazin haberleir

    "YEĞENİMİ KURTARMAK İÇİN YİNE YAPARDIM"

    Kazadan sonra verdiği ilk röportajında Renner, "Yeğenimi kurtarmak için hiç çekinmeden yine yapardım, bu yaşadıklarımı göze alır ve onu kurtarmak için elimden gelen çabayı gösterirdim" demişti.
  • Jeremy Renner: Yaşadığım kaza benim hatamdı - Magazin haberleir

    ESKİ SAĞLIĞINA DÖNMESİ 2 YIL SÜREBİLİR

    Öte yandan ünlü oyuncunun iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade ediliyor. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.
  • Jeremy Renner: Yaşadığım kaza benim hatamdı - Magazin haberleir

    Renner, 2008 yapımı “The Hurt Locker” filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne ve 2010 yapımı “The Town” filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilmişti.
  • Jeremy Renner: Yaşadığım kaza benim hatamdı - Magazin haberleir

     Renner, 'Görevimiz Tehlike 4'te 'William Brandt'ı canlandırmıştı.

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