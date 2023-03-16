ESKİ SAĞLIĞINA DÖNMESİ 2 YIL SÜREBİLİR

Öte yandan ünlü oyuncunun yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade ediliyor. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtilmişti.

Renner'ın şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiği, ilerleyen haftalarda muhtemelen daha fazla ameliyat olmasının gündeme gelebileceği aktarılmıştı. Doktorların, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde olduğu da kaydedilmişti.