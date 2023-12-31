Jeremy Renner yılın son gününde hayatını kurtaranları unutmadı

Fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Jeremy Renner, "Size neşe ve bereketle sesleniyorum. Hastanesindeki süper kahramanları, ilk müdahale ekiplerini ve doktorları, hemşireleri ve personeli görmek için uğradım" dedi ve onlara "Size saygılarımı sunuyorum ve sevgiyi, hayatı ve hepimize getirdiği nimetleri kutluyorum. Bana burada bakıp hayatımı kurtardığınız için size ve bu topluluğa teşekkür ederim" sözleriyle seslendi.

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"YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Öte yandan Jeremy Renner, daha önce yaptığı açıklamada "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Jeremy Renner, ayrıca "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuşmuştu.