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        Haberler Spor Transfer Jerome Opoku, Ada yolcusu! - Futbol Haberleri

        Jerome Opoku, Ada yolcusu!

        Başakşehir'in 26 yaşındaki stoperi Jerome Opoku'ya İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig ekibi Everton'ın gelecek sezon için Opoku'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:49
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        Jerome Opoku, Ada yolcusu!
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        Gelecek sezon için defans hattını güçlendirmek için harekete geçen Premier Lig ekibi Everton, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

        TeamTalk'un haberine göre; Everton, Başakşehir'in 26 yaşındaki Jerome Opoku'yu gündemine aldı.

        Haberde; İngiliz ekibinin, bir süredir Opoku'yu izlediği ve 2027’ye kadar kontratı bulunan Londra doğumlu stoper için önümüzdeki günlerde teklif yapmasının beklendiği öne sürüldü.

        Öte yandan, Opoku'nun da Premier Lig'de forma giymek istediği aktarıldı.

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon 42 maçta forma giyen Opoku, 3347 dakika süre aldı. 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol 3 asistlik skor katkısıyla da performansını taçlandırdı.

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