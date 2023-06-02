Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jessie J anne oldu

Geçtiğimiz yıl düşük yapıp bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kalan ünlü şarkıcı Jessie J, anne oldu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Jessie J anne oldu - Magazin haberleri

    Daha önce düşük yaptığını açıkladıktan bir süre sonra tekrar anne olmaya hazırlandığını açıklayan Jessie J'den müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, anne oldu. 
  • Jessie J anne oldu - Magazin haberleri

    OĞLU DÜNYAYA GELDİ

    Doğuma girmeden beş dakika önce hastane odasında dans ederken çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Jessie J'nin bir oğlu oldu.

    Jessie J, normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını belirtti. 
  • Jessie J anne oldu - Magazin haberleri

    "EN GÜVENLİ YOLA TESLİM OLMAYA AÇIĞIM' DEMİŞTİM"

    Tam adı 'Jessica Ellen Cornish' olan Jessie J, yaşadığı süreci, "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri... Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana, 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim" ifadeleriyle anlattı.
  • Jessie J anne oldu - Magazin haberleri

    "ONU KUCAĞIMA ALDIM, ÖNEMLİ OLAN BUYDU"

    Jessie J, sözlerini, "40 haftadan birkaç gün sonra bir taramam yapıldı, tamamen yanlış yoldaydı ve ortalamadan biraz daha tıknaz ve uzun olduğu için sıkışıp, kaldı. Onu iki ay çevirmeye çalışmak için her şeyi yaptım. En güvenli doğum için planlı bir sezaryen önerildi. Bu video ameliyattan 5 dakika önce çekildi. Bir gece önce aktif doğuma girdim ve tüm hisleri hissettim ama çoğunlukla oğlumuzla tanışmamız için heyecanlandım. Sanırım bunu paylaşıyorum çünkü pek çok insan, 'İstediğin doğumu kaçırmış gibi hissediyor musun?' dedi. Bir doğum yaptım ve istediğim her şey buydu. Sonunda onu kucağıma aldım, önemli olan bu" şeklinde noktaladı.
  • Jessie J anne oldu - Magazin haberleri

    "BU DENEYİMİ ASLA UNUTAMAYACAĞIM"

    Öte yandan daha önce kendi başına bir bebek sahibi olmak istediğini belirten Jessie J, bunun hep çok istediği bir şey olduğunu vurgulamıştı. Hamile kalmasının bir mucize olduğunu belirten şarkıcı, bunun asla unutamayacağı bir deneyim olduğunu dile getirmişti.
  • Jessie J anne oldu - Magazin haberleri

    "DOĞAL YOLLARDAN ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

    Jessie J, kendisi hakkında önemli bir bilgiyi de Londra konseri sırasında hayranlarıyla paylaşmıştı. Bir itirafta bulunan Jessie J, asla doğal yollardan çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı.

    "Doktorum bana asla çocuk sahibi olamayacağımı söyledi" diyen ünlü şarkıcı, teselliyi müzikte bulduğunu söylemişti. Miley Cyrus ve Chris Brown'a yazdığı şarkı sözlerinden sonra ünlü olan Jessie J, "Bu durumun üstesinden şarkılarımla geleceğim" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.