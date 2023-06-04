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Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ve geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu kucağına alan Jessie J, bebeğinin babasının Chanan Safir Colman olduğunu duyurdu

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  • Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl düşük yapıp bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kalan 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı Jessie J, birkaç gün önce oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
  • Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

    Meslektaşlarının aksine özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Jessie J, bebeğinin babasının basketbolcu sevgilisi Chanan Safir Colman olduğunu duyurdu.
  • Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

    "HER ŞEYİ GİZLİ TUTMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayımlayan Jessie J, "Her şeyi gizli tutmak için mücadele ediyorum. Beni tanıyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Sevdiğim insanları korumak ve sadece kendime saklamak istiyorum. Ve sonra sık sık 'Boşver' diyorum çünkü hayat kısa ama pişman olmak istemiyorum. Kapıyı bir kez açtığınızda kapatamazsınız" ifadelerini kullandı.
  • Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

    Jessie J, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Ama bu adamla (Chanan Safir Colman) 2021'de düşük yaptıktan haftalar sonra tanıştım. Bir ışık huzmesi gibiydi. Karanlık günlerimi aydınlatıyor. Bir kasırga aşkı ve bir mucize olmadan doğal yolla hamile kalmam bir mucizeydi. Minnettarlık yetmez. Bana hayatımın en güzel hediyelerinden birçoğunu verdi. Bugün elimi bırakmadı ve ben onsuz bu zorlukların üstesinden gelemezdim. Beni yatıştırıyor. Korkumun huzuru. Bebeğimin babası. Teşekkür ederim.

    39 yaşındaki Chanan Safir Colman, İsrail Basketbol Premier Ligi'nden Hapoel Haifa takımında oynayan yarı Danimarkalı yarı İsrailli profesyonel bir basketbol oyuncusu. Finlandiya, İsrail ve Danimarka'da profesyonel olarak oynamadan önce Chipola takımında basketbol oynamıştı.
  • Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

    Öte yandan doğuma girmeden beş dakika önce çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Jessie J, bebeğinin erkek olduğunu ve normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını ifade etmişti.
  • Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

    "NORMAL DOĞUM İÇİN 9 AY HAZIRLIK YAPTIM"

    Jessie J, yaşadığı süreci; "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri. Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim. Ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim" sözleriyle açıklamıştı.
  • Jessie J, bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

    "SONUNDA ONU KUCAĞIMA ALDIM"

    Jessie J, sözlerine "40 haftadan birkaç gün sonra bir taramam yapıldı, tamamen yanlış yoldaydı ve ortalamadan biraz daha tıknaz ve uzun olduğu için sıkışıp kaldı. Onu iki ay çevirmeye çalışmak için her şeyi yaptım. En güvenli doğum için planlı bir sezaryen önerildi. Bu video ameliyattan 5 dakika önce çekildi. Bir gece önce aktif doğuma girdim ve tüm hisleri hissettim ama çoğunlukla oğlumuzla tanışmamız için heyecanlandım. Sanırım bunu paylaşıyorum çünkü pek çok insan, 'İstediğin doğumu kaçırmış gibi hissediyor musun?' dedi. Bir doğum yaptım ve istediğim her şey buydu. Sonunda onu kucağıma aldım, önemli olan bu" diye devam etmişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Shutterstock

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