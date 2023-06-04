Jessie J, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Ama bu adamla (Chanan Safir Colman) 2021'de düşük yaptıktan haftalar sonra tanıştım. Bir ışık huzmesi gibiydi. Karanlık günlerimi aydınlatıyor. Bir kasırga aşkı ve bir mucize olmadan doğal yolla hamile kalmam bir mucizeydi. Minnettarlık yetmez. Bana hayatımın en güzel hediyelerinden birçoğunu verdi. Bugün elimi bırakmadı ve ben onsuz bu zorlukların üstesinden gelemezdim. Beni yatıştırıyor. Korkumun huzuru. Bebeğimin babası. Teşekkür ederim.

39 yaşındaki Chanan Safir Colman, İsrail Basketbol Premier Ligi'nden Hapoel Haifa takımında oynayan yarı Danimarkalı yarı İsrailli profesyonel bir basketbol oyuncusu. Finlandiya, İsrail ve Danimarka'da profesyonel olarak oynamadan önce Chipola takımında basketbol oynamıştı.