Haberler Magazin Jeyan Mahfi Tözüm kimdir, neden öldü? Yeşilçam efsanesi Jeyan Mahfi Tözüm ölüm sebebi nedir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Jeyan Mahfi Tözüm kimdir, neden vefat etti? Yeşilçam efsanesi Jeyan Mahfi Tözüm kaç yaşındaydı? Sanat dünyası Jeyan Mahfi Tözüm'den gelen acı haberle sarsıldı... Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tözüm, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugüne kadar sayısız film ve dizide rol alan, ayrıca çok iyi bir seslendirme sanatçısı olan Jeyan Mahfi Tözüm'ün vefat nedeni ve hayatından önemli ayrıntıları bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:35 facebook

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1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelen seslendirme sanatçısı; tiyatro, sinema, radyo ve televizyon dizileri oyuncusu Jeyan Mahfi Tözüm, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Tözüm'ün vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları duyurdu...

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ACI HABERİ ŞEHİR TİYATROLARI AÇIKLADI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz.



Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."