Jeyan Mahfi Tözüm kimdir, neden vefat etti? Yeşilçam efsanesi Jeyan Mahfi Tözüm kaç yaşındaydı?
Sanat dünyası Jeyan Mahfi Tözüm'den gelen acı haberle sarsıldı... Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tözüm, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugüne kadar sayısız film ve dizide rol alan, ayrıca çok iyi bir seslendirme sanatçısı olan Jeyan Mahfi Tözüm'ün vefat nedeni ve hayatından önemli ayrıntıları bir araya getirdik...
1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelen seslendirme sanatçısı; tiyatro, sinema, radyo ve televizyon dizileri oyuncusu Jeyan Mahfi Tözüm, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Tözüm'ün vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları duyurdu...
ACI HABERİ ŞEHİR TİYATROLARI AÇIKLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz.
Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."
JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.
Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.
Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.