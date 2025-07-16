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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jhon Duran Portekiz kampına katıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jhon Duran Portekiz kampına katıldı!

        Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampına katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:14
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        Jhon Duran Portekiz kampına katıldı!
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        Fenerbahçe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sarı-lacivertli ekibin kampına katıldı.

        Yeni sezonun hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran da yerini aldı.

        Takımın kamp yaptığı otele gelen Jhon Duran, Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

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