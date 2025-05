The Doors grubunun efsanevi solisti Jim Morrison'ın mezarını süsleyen ve 1988 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan mermer büst, tam 37 yıl sonra Fransa'da bir evin bodrumunda bulundu.

Paris polisi, yıllar önce Père-Lachaise mezarlığından alınan büstün, mali yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülen ilgisiz bir soruşturma sırasında bulunduğunu söyledi. Büstün mezara geri götürülüp götürülmeyeceği veya başka nasıl bir soruşturma yürütüleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

'Light My Fire', 'Break on Through' ve 'The End' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü rock grubunun solisti olan Morrison, 1971'de 27 yaşındayken Paris'teki bir küvette ölü bulunmuştu. Sanatçı; Marcel Proust, Oscar Wilde, Gertrude Stein ve Edith Piaf gibi çok sayıda sanatçı, yazar ve önde gelen isimlerin defnedildiği Père-Lachaise'de toprağa verilmişti.

1980'li yıllara damga vuran The Doors, günümüzde de dünyanın en iyi rock gruplarından biri olarak kabul ediliyor