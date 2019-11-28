Jimmy Hoffa kimdir? Şeklinde sorular merak konusu oldu. Jimmy Hoffa, The Irishman filminin gösterime girmesinin ardından gündeme geldi. Jimmy Hoffa, 14 Şubat 1913 tarihinde dünyaya geldi. 1957'den 1971'e kadar Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği (IBT) birliğinin başkanı olarak görev yapan Amerikan sendika lideriydi. İşte Jimmy Hoffa hakkında merak edilenler

JİMMY HOFFA HAYATI

Jimmy Hoffa, 14 Şubat 1913 tarihinde dünyaya geldi. 1957'den 1971'e kadar Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği (IBT) birliğinin başkanı olarak görev yapan Amerikan sendika lideriydi.

Jimmy Hoffa, küçük yaşlardan itibaren bir sendika aktivisti ve 20'li yaşların ortalarında IBT ile önemli bir bölgesel figür haline geldi. 1952'de IBT'nin başkan yardımcısıydı ve 1957-1971 arasında genel başkanlığını yaptı.

Jimmy Hoffa, Teamster'lerin çalışmalarının ilk yıllarından itibaren organize suçla ilgilenmeye başladı ve bu bağlantı 1975'te ortadan kaybolmasına kadar devam etti.

Jimmy Hoffa, 1967'de iki ayrı suçtan hapsedildi ve 13 yıl hapse mahkum edildi.

Hoffa Temmuz 1975’in sonunda ortadan kayboldu ve hiçbir zaman bulunamadı.1982'de yasal olarak ölü ilan edildi. Hoffa'nın bir Teamsters yetkilisi ve Anthony Provezano ile bu restoranda buluştuğu söylense de iddialar doğrulanmadı.

Federal ekiplerin çalışmaları yeterli olmadı ve Hoffa'nın cesedine ulaşılamadı. Jimmy'nin oğlu James P. Hoffa, babasının izinden giderek sendikada başkanlık yapmaya devam ediyor.