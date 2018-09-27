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Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

UEFA tarafından verilen karara göre EURO 2024, Almanya'da düzenlenecek. 2006 Dünya Kupası'nı düzenleyen Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak. Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, UEFA'nın verdiği kararla ilgili açıklamalar yaptı. Löw, "Her şeyiyle hak etmişsiniz ancak biz kazandık" ifadelerini kullandı

27 Eylül 2018 Perşembe, 16:55 | Güncelleme:

CNN Türk'e açıklamalar yapan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw, Türkiye'nin futbola aşık bir ülke olduğunu dile getirdi.

UEFA'nın kararına çok sevindiklerine vurgu yapan başarılı teknik direktör, "Biz çok seviniyoruz. Bizim için müthiş bir görev olacak. Bir kere Türkiye'yi tebrik etmek gerekiyor. Futbola aşık bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin bir turnuva yapması gerektiğini düşünüyorum. Oyunlara Almanya'da yaşayan bütün Türkleri de davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, UEFA'da yapılan oylamada 12'ye karşı 4 oy alırken Löw bu durumla ilgili "Neden böyle bir karar verildi bilmiyorum. Ama filminizden inanılmaz etkilendim. Her şeyiyle hak etmişsiniz ama biz kazandık." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar 8
  • Misafir 33 saniye önce
    12-4 nedir bu oyları neye göre veriyolar Türkiye hem eurovizyon hem burda hemde başka yerlerde hep hakkı yeniliyor.
  • Misafir 4 dakika önce
    Siyasi bir karar
  • Misafir 8 dakika önce
    hangi hakkımızı alabildik ki sizden..
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