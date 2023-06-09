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Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan, sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Joao Felix, Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyor. İspanya'da yayın yapan AS, sosyal medyanın futboldaki gücüne dair bir haber yaparken haberin başrolünün ise Joao Felix olduğunu belirtti. Atletico Madrid'den Chelsea'ye kiralanan ancak geleceği belirsiz olan Portekizli yıldızın geleceğine dair bir haber yapan AS, Felix'in Galatasaray'ı takip etmesinin transfer dedikodularını alevlendirdiğini duyurdu.

TARAFTARIN PAYLAŞIMLARINA DA BAKIYOR Joao Felix'in Galatasaray'ın şampiyon olması nedeniyle takip ettiği belirtilse de Portekizli yıldızın Galatasaray taraftarının kendisi için yapılan paylaşımları yakından takip etmesi de dedikoduları artırdı.

BREZİLYA'DA TATİL YAPIYOR Gelecek sezon hangi kulüpte olacağı henüz netleşmeyen Joao Felix, Brezilya'da Rio de Janeiro'da tatil yapıyor. Ayak futbolu oynayan ve tatilin keyfini çıkaran Portekizli yıldızın Galatasaray'a transfer olma ihtimali, Brezilya basınında da geniş yankı buldu. Galatasaray taraftarının, Joao Felix'in gönderilerini yorum ve beğeni yağmuruna tutması, Brezilya ve Portekiz basınında da yankı buldu.