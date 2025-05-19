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        Haberler Dünya Amerika Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu | Dış Haberler

        Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:13
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        Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu
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        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

        Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

        Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

        Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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