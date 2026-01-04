Habertürk
        Joey Veerman: Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtim - Futbol Haberleri

        Joey Veerman: Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtim

        Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da top koşturan Joey Veerman, çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

        Giriş: 04.01.2026 - 20:49 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:01
        "F.Bahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtim"
        Tranasferde adı Fenerbahçe ile anılan ancak kulübü PSV Eindhoven'da kalan Joey Veerman, sarı-lacivertlilere gelmekten son anda vazgeçtiğini açıkladı.

        "FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAKTAN VAZGEÇTİM"

        ESPN'e konuşan Joey Veerman, "Sadece mutluyum! Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum. İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

        "BRENTFORD İŞİ TAMAMEN FARKLI"

        Veerman, "Prensip olarak, sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu, çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim, yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

