Joey Veerman: Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtim

Tranasferde adı Fenerbahçe ile anılan ancak kulübü PSV Eindhoven'da kalan Joey Veerman, sarı-lacivertlilere gelmekten son anda vazgeçtiğini açıkladı.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAKTAN VAZGEÇTİM"

ESPN'e konuşan Joey Veerman, "Sadece mutluyum! Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum. İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.