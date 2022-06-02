"TEMYİZE GİDEMEYEBİLİR"

Habertürk yazarı Oray Eğin konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Eğin, "İki ayrı dava görülüyordu. Biri 'hakaret' ve 'iftira' davasıydı. Diğeri de sosyal medyada görülüyordu. Amerika'da televizyon haberlerinde akşamları 18 milyon kişi bu davayı izledi. TikTok'ta bu davayı 18 milyar kişi takip etti ve inanılmaz bir şekilde sosyal medyada da kamuoyunun görüşü Johnny Depp'ten yanaydı. Mahkeme salonunda da jürinin Johnny Depp'in lehine karar vermesi, 'Acaba sosyal medyanın etkisinde mi kaldılar?' gibi soruları uyandırdı. Depp, 50 milyon dolar talep ediyordu ama 12 milyon dolar kadar bir tazminat aldı. Amber Heard de 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı, 'O bana iftira attı' diyerek. Jüri ona da 2 milyon dolarlık bir tazminat verdi. Çünkü Depp'in avukatının ona istismar ettiğini ve zor durumda bıraktığına dair bir karar verdiler. Ama Amber Heard, bu karardan dolayı son derece mutsuzdu, mahkeme salonundaydı. 'Bu kadar delil ve kanıt gösterdik. Buna rağmen böyle bir karar çıkmasına inanamıyorum.' dedi. Heard'ün temsilcisi temyize gideceklerini söyledi fakat o da biraz problemli bir süreç. Gidemeyebilirler çünkü temyizde yeni bir delil ve yeni bir kanıt gerekiyor. Bunları yapması biraz zor görünüyor açıkçası." dedi.