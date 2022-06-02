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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı!

Günlerdir dünyanın merakla beklediği Johhny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sonuçlandı. Mahkeme, Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığını ve 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Dava sonrası Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" dedi. Amber Heard ise kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde" ifadelerini kullandı

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  • 01
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında tüm dünya tarafından izlenen 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri kararını verdi. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, Johnny Depp'i haklı bularak Amber Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
  • 02
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    "HAYATIMI GERİ VERDİLER"

    6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim." dedi.
  • 03
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    "YAŞADIĞIM HAYAL KIRIKLIĞINI HİÇBİR KELİME ANLATAMAZ"

    Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor." ifadelerini kullandı.
  • 04
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    HEARD'ÜN ROL ARKADAŞINDAN DEPP'E DESTEK

    Karar sonrası Naomi Campbell, Morgana Robinson, Ashley Benson ve 'Aquaman' serisinde Amber Heard'ün rol arkadaşı Jason Momoa da sosyal medya üzerinden Depp'e destek verdi. Momoa, ünlü aktörün davaya ilişkin yaptığı açıklamayı beğendi.
  • 05
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    "TEMYİZE GİDEMEYEBİLİR"

    Habertürk yazarı Oray Eğin konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Eğin, "İki ayrı dava görülüyordu. Biri 'hakaret' ve 'iftira' davasıydı. Diğeri de sosyal medyada görülüyordu. Amerika'da televizyon haberlerinde akşamları 18 milyon kişi bu davayı izledi. TikTok'ta bu davayı 18 milyar kişi takip etti ve inanılmaz bir şekilde sosyal medyada da kamuoyunun görüşü Johnny Depp'ten yanaydı. Mahkeme salonunda da jürinin Johnny Depp'in lehine karar vermesi, 'Acaba sosyal medyanın etkisinde mi kaldılar?' gibi soruları uyandırdı. Depp, 50 milyon dolar talep ediyordu ama 12 milyon dolar kadar bir tazminat aldı. Amber Heard de 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı, 'O bana iftira attı' diyerek. Jüri ona da 2 milyon dolarlık bir tazminat verdi. Çünkü Depp'in avukatının ona istismar ettiğini ve zor durumda bıraktığına dair bir karar verdiler. Ama Amber Heard, bu karardan dolayı son derece mutsuzdu, mahkeme salonundaydı. 'Bu kadar delil ve kanıt gösterdik. Buna rağmen böyle bir karar çıkmasına inanamıyorum.' dedi. Heard'ün temsilcisi temyize gideceklerini söyledi fakat o da biraz problemli bir süreç. Gidemeyebilirler çünkü temyizde yeni bir delil ve yeni bir kanıt gerekiyor. Bunları yapması biraz zor görünüyor açıkçası." dedi.
  • 06
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    "DAVANIN UZUN VADELİ TARTIŞMALARI OLACAK"

    "Şaşırtıcı olan konulardan bir tanesi; Johnny Depp'in 'kadın dövücü' ya da 'eşini döven' ifadesini kullanan The Sun Gazetesi'ne İngiltere'de açtığı davayı kaybetmesiydi." açıklamasını yapan Oray Eğin, "Hukukçular, 'İngiltere'de bu davayı kaybetti, Amerika'da nasıl kazandı?' diyor. Bir başka yorum ise; 'Acaba bu dava #MeToo' hareketini sona mı erdirecek?'. Bu davanın kuşkusuz uzun vadeli tartışmaları olacak. Ama Depp hayranları son derece memnun. Mahkeme önünde beklerken karar açıklandıktan sonra alkışlar, tezahüratlar koptu. Depp ise geçtiğimiz günlerde Londra'daydı. Bir anda bir konser verdi fakat şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Büyük ihtimalle İngiltere'de ama mahkeme salonunda yoktu." şeklinde konuştu.
  • 07
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    "JOHNNY DEPP HAYATININ ROLÜNÜ OYNADI"

    Oray Eğin, sözlerine, "Johnny Depp bu davada hayatının rolünü oynadı' diyebiliriz. Hakikaten de mağdur olmuş olabilir çünkü kanıtlar var. Depp ile Heard'ün bu davada birbirlerine zarar veren karakterler olduklarını gördük. Ama Johnny Depp, yılların oyuncusu ve inanılmaz bir performans sergiledi bu davada. Dava bir ara komediye dönüştü. Taklitler yaptı, jüriyi ve yargıcı güldürdü, sempatiyi kazandı. Bu davanın asıl amacı Heard'den 50 milyon dolar almak değildi; kamuoyu nezdinde kendi adını aklamaktı. 'Ben kadın döven bir insan değilim, istismar etmedim, şiddet uygulamadım' demekti. Zaten bu davaya kameraların alınması, bu şovu bu kadar yapması, uzun uzun ifadeler vermesi, taklitler yapması, performans sergilemesi... Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu zaten biliyorduk, bir kez daha bunu gördük. Kamuoyu nezdinde zaten kazanmıştı, şimdi de imajını kurtardığını düşünüyor. Ve bu davanın kararıyla ilgili zaten 'Hayatımı geri verdiniz' demiş." şeklinde devam etti.
  • 08
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    "AMBER HEARD JÜRİNİN KALBİNİ KAZANAMADI"

    Eğin, son olarak, "Öte yandan Amber Heard, Depp kadar iyi bir oyuncu olmadığını kanıtladı. Sempatik bir kurban değil... Burada tüm mesele bu... Heard'ün ağlaması, duruşu, verdiği tavırlar jürinin kalbini kazanamadı. Böyle olunca Depp jüriyi tavlamayı başardı. Burada Amber Heard'e inanılmaz bir önyargı ile yaklaştılar. Heard sempatik değil, antipatik geldi. Bakalım burada erkeğin kazanması, kadınların erkekleri deşifre etmesi ve 'MeToo' dalgasına son verecek mi..." ifadelerini kullandı.
  • 09
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    DAVANIN BAŞLANGICI

    Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açmıştı. Ünlü aktör, bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunmuştu.

    Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.
  • 10
    Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı! Depp Heard davası sonucu nedir?

    Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etmiş ve eski eşinden 50 milyon dolar istemişti.

    Heard ise asıl mağdurun kendi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti.

    Dava, makalenin yayımlandığı Washington Post gazetesinin iki bürosunun yer aldığı Virginia eyaletinde görüldü.

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