Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, bugüne kadarki en hızlı seri üretim modeli yeni MINI John Cooper Works GP’nin önümüzdeki yıl otomobil severlerle buluşacağını duyurdu. TwinPower Turbo teknolojili 2.0 litre hacimli motoruyla 300 beygir güç üreten yeni MINI John Cooper Works GP’den 3 bin adet üretilecek.

CADDEYE UYGUN YARIŞ OTOMOBİLİ

2006 yılında yollarla buluşan ilk nesilde olduğu gibi yine sınırlı sayıda üretilecek modelin, cadde kullanımına uygun pist odaklı bir otomobil olarak geliştirildiği belirtildi.

İlk kez 2017’de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda göz önüne çıkan MINI John Cooper Works GP konsepti, John Cooper Works uzmanlığıyla özel olarak geliştirildiği bildirildi.

ÖZEL DONANIMLARA YER VERİLDİ

Bu kapsamda, otomobilin aerodinamik özellikleri ve yarış odaklı optimize edilen süspansiyon teknolojisi bütünleşik bir pakette bir araya getiriliyor. Önümüzdeki aylarda tüm testleri tamamlanacak modelin, geniş ön ve arka çamurluklara, tavan spoilere ve düşük ağırlıklı malzemelere yer verildiği açıklandı.