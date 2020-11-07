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Johnny Deep kimdir? Johnny Deep karısını dövdü mü? İşte Johnny Deep'in oynadığı filmler

Amerikalı oyuncu Johnny Deep'in Fantastik Canavarlar film serisindeki Gellert Grindelwald rolünden istifa ettiği haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Uzun zamandır eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündemden düşmeyen Johnny Deep kimdir? Johnny Deep karısını dövdü mü? İşte Johnny Deep'in oynadığı filmler

Johnny Deep kimdir? Johnny Deep karısını dövdü mü? İşte Johnny Deep'in oynadığı filmler

Ünlü yazar J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin devamı olarak bilinen Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald karakterine can veren Johnny Deep'in istifa ettiği haberi konuşuluyor. 57 yaşındaki oyuncu Johnny Deep, “Warner Bros. tarafından istifa etmem istendi ve bu talebe saygı duyarak kabul ettim.” diyerek filmden istifa etti. Peki, bir anda merak edilmeye başlanan Johnny Deep kimdir? Johnny Deep karısını dövdü mü?İşte Johnny Deep'in oynadığı filmler

JOHNNY DEEP KİMDİR?

John Christopher Depp II ya da bilinen ismiyle Johnny Depp 9 Haziran 1963'te doğdu. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen. On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.

1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999),fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005),fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.

Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir. Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3.1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7.6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

JOHNNY DEEP KARISINI DÖVDÜ MÜ?

Johnny Deep, 2015 yılında Amber Heard'la evlendi. Eşi Amber Heard, Depp'in annesinin ölümünün üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Depp'e boşanma davası açmış, alkollü olduğu zaman Johnny Depp şarap şişesi ile evdeki eşyayı kırıp ve Amber Heard yüzüne cep telefonu fırlattığını iddia etmişti. Depp, eşi Amber Heard ile 15 ay süren evliliğini 2016'da noktaladı. Bu süreçte çiftin kavga görüntüleri internete sızarken, 30 yaşındaki Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Boşanmanın ardından, Depp, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun'a iftira davası açtı. Johnny Deep The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybetti. Amber Heard’ün saldırıya uğradığına ilişin 14 iddiasından 12’sini kabul eden mahkeme, The Sun’ın Depp’i ‘eşini döven biri’ olarak tanımlamasını haklı buldu.

JOHNNY DEEP'İN OYNADIĞI FİLMLER

YılYapımRolNotes
1984Elm Sokağı KâbusuGlen Lantz
1985Private ResortJack Marshall
1986MüfrezeJack Lerner
1986Slow BurnDonnie Fleischer
1990Cry-BabyWade "Cry-Baby" Walker
1990Makas EllerEdward Scissorhands
1991Freddy's Dead: The Final NightmareTeen on TV
1993Arizona DreamAxel Blackmar
1993Benny & JoonSam
1993Gilbert'in HayalleriGilbert Grape
1994Ed WoodEdward D. Wood, Jr.
1995Don Juan DeMarcoDon Juan/John R. DeMarco
1995Nick of TimeGene Watson
1995Ölü AdamWilliam Blake
1996Cannes ManKendisi
1997KöstebekDonnie Brasco/Joseph D. Pistone
1997The BraveRaphael
1998L.A. Without a MapKendisi/William Blake
1998Vegas'ta Korku ve NefretRaoul Duke
1999Astronotun KarısıSpencer Armacost
1999Dokuzuncu KapıDean Corso
1999Hayalet SüvariIchabod Crane
2000Before Night FallsLt. Victor, Bon Bon
2000ÇikolataRoux
2001Beyaz ŞeytanGeorge Jung
2001Erkeğin GözyaşlarıCesar
2001From HellFrederick Abberline
2003Bir Zamanlar Meksika'daSheldon Sands
2003Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin LanetiKaptan Jack Sparrow
2004Düşler ÜlkesiJames M. Barrie
2004Gizli PencereMort Rainey
2004Happily Ever AfterL'inconnu
2004The LibertineJohn Wilmot, II. Earl of Rochester
2005Charlie'nin Çikolata FabrikasıWilly Wonka
2005Ölü GelinVictor Van DortSeslendirme
2006Karayip Korsanları: Ölü Adamın SandığıKaptan Jack Sparrow
2007Karayip Korsanları: Dünyanın SonuKaptan Jack Sparrow
2007Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan BerberiSweeney Todd/Benjamin Barker
2009Dr. Parnassus2. Tony
2009Halk DüşmanlarıJohn Dillinger
2010Alis Harikalar DiyarındaÇılgın Şapkacı
2010TuristFrank Tupelo/Alexander Pearce
2011Jack ve JillKendisi
2011Karayip Korsanları: Gizemli DenizlerdeKaptan Jack Sparrow
2011Rango (film, 2011)RangoSeslendirme
2011Tutku GünlükleriPaul Kemp
2012Karanlık GölgelerBarnabas Collins
2012Liseli PolislerTom Hanson
2013Maskeli SüvariTonto
2014EvrimDr. Will Caster
2014Sihirli OrmanKurt
2015Kara DüzenWhitey Bulger
2015London FieldsChick Purchase
2015Üç Kağıtçı MortdecaiMortdecai
2016Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçindenÇılgın Şapkacı
2016Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?Gellert Grindelwald
2016Yoga HosersGuy Lapointe
2017Doğu Ekspresinde CinayetEdward Ratchett/Lanfranco Cassetti
2017Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamıKaptan Jack Sparrow
2017LAbyrinthRussell Poole
2018Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? 2Gellert Grindelwald

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