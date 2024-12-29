"Bir oyuncunun işi, bir karaktere girmek, onun içinde erimek ve izleyicileri sizin bu karakter olduğunuza inandırmaktır" diyen Lily-Rose, "Bunu yapmak için, bir anonimlik duygusunu korumak önemlidir. Sizi o kadar iyi tanımaları beklenmez, çünkü sizi diğer karakterler olarak görmelerini istersiniz" şeklinde konuştu.