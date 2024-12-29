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        Haberler Dünyadan Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in kızı Lily-Rose Depp şöhreti istemiyor- magazin haberleri

        Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in kızı Lily-Rose Depp şöhreti istemiyor

        ABD'li oyuncu Johnny Depp ve Fransız model-oyuncu Vanessa Paradis'in oyunculuk yapan kızı Lily-Rose Depp, Hollywood sahnesinin bir parçası olmaktan çok anonimliğini korumak istediğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:16
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        ABD'li oyuncu Johnny Depp ile Fransız model-oyuncu Vanessa Paradis'in oyunculuk yapan kızı Lily-Rose Depp, şöhretin olumsuz yanlarını anlatırken, hayatında mahremiyeti korumak istediğini söyledi. Sahip olduğu soyadı nedeniyle tanınır olmasına rağmen, Hollywood sahnesinin bir parçası olmaktan çok anonimliğini korumak istediğini belirtti.

        25 yaşındaki yarı Fransız yarı ABD'li oyuncu, şöhretin oyunculuğun olumsuz yanı olduğunu açıkladı.

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        "Bir oyuncunun işi, bir karaktere girmek, onun içinde erimek ve izleyicileri sizin bu karakter olduğunuza inandırmaktır" diyen Lily-Rose, "Bunu yapmak için, bir anonimlik duygusunu korumak önemlidir. Sizi o kadar iyi tanımaları beklenmez, çünkü sizi diğer karakterler olarak görmelerini istersiniz" şeklinde konuştu.

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        Lily-Rose, oyunculuk kariyerine 'Tusk'ta (2014) küçük bir rolle başladı. Isadora Duncan'ı canlandırdığı dönem draması 'La Danseuse' (2016), 'Planetarium' (2016), 'The King'de (2019) rol aldı.

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        'Sadık Bir Adam'daki (2018) performanslarıyla César Ödülleri'nde En Çok Umut Vadeden Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Lily-Rose'un yeni filmi 'Nosferatu', Bram Stoker'ın Drakula'sından esinlenerek yapılmış 1922 yapımı sessiz film klasiğinin yeniden çevrimi.

        #Vanessa Paradis
        #Lily Rose Deep
        #Johnny Deep
        #Hollywood
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