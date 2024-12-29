Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in kızı Lily-Rose Depp şöhreti istemiyor
ABD'li oyuncu Johnny Depp ve Fransız model-oyuncu Vanessa Paradis'in oyunculuk yapan kızı Lily-Rose Depp, Hollywood sahnesinin bir parçası olmaktan çok anonimliğini korumak istediğini anlattı
ABD'li oyuncu Johnny Depp ile Fransız model-oyuncu Vanessa Paradis'in oyunculuk yapan kızı Lily-Rose Depp, şöhretin olumsuz yanlarını anlatırken, hayatında mahremiyeti korumak istediğini söyledi. Sahip olduğu soyadı nedeniyle tanınır olmasına rağmen, Hollywood sahnesinin bir parçası olmaktan çok anonimliğini korumak istediğini belirtti.
25 yaşındaki yarı Fransız yarı ABD'li oyuncu, şöhretin oyunculuğun olumsuz yanı olduğunu açıkladı.
"Bir oyuncunun işi, bir karaktere girmek, onun içinde erimek ve izleyicileri sizin bu karakter olduğunuza inandırmaktır" diyen Lily-Rose, "Bunu yapmak için, bir anonimlik duygusunu korumak önemlidir. Sizi o kadar iyi tanımaları beklenmez, çünkü sizi diğer karakterler olarak görmelerini istersiniz" şeklinde konuştu.
Lily-Rose, oyunculuk kariyerine 'Tusk'ta (2014) küçük bir rolle başladı. Isadora Duncan'ı canlandırdığı dönem draması 'La Danseuse' (2016), 'Planetarium' (2016), 'The King'de (2019) rol aldı.