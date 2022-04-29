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Amber Heard'e 2 milyonluk şok!

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sürüyor. Depp'in mahkemede verdiği ifadeler günlerdir konuşulurken, Heard'ün çekimleri geçtiğimiz ocak ayında tamamlanan 'Prenses Mera' karakterini canlandırdığı 'Aquaman 2'nin oyuncu kadrosunda çıkarılması için 2 milyon imza toplandı

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  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp (58) ve aktris Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Ardından birbirlerine açtıkları 'iftira' davasıyla karşı karşıya gelen ikili, mahkeme salonunda kozlarını paylaşıyor. 
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    Bu süreçte kariyerinde düşüşe geçen ve 'Karayip Korsanları' serisinin devamında çekilecek olan filmin oyuncu kadrosunda yer verilmeyen Depp'in hayranları harekete geçti. Amber Heard'ün, 'Prenses Mera' karakterine hayat verdiği 'Aquaman 2' filminden çıkarılması için kampanya düzenledi.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    Heard'ün, çekimleri geçtiğimiz ocak ayında tamamlanan filmden çıkarılması için 2 milyon imza toplandı. 
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    Amber Heard'ün, filmin devam serisinde yer almaması için düzenlenen kampanyada hedefin 3 milyon imza olduğu belirtildi. 
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    KOZLARINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

    Depp, kendisi hakkında "eşini döven adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir itiraz davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişt. O davayı kaybeden kişi ise ünlü aktör oldu ancak olay orada noktalanmadı. 
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    Johnny Depp, eski eşine 2018 yılında The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını iddia etmişti.

    Heard de bu hamleye karşılık olarak eski eşine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Johnny Depp ve Amber Heard, ABD Virginia'da pazartesi ve perşembe günleri  sabah 10 ile akşam 5 arasında görülen davada özel hayatına ait bütün detayları anlatmak durumunda kalmıştı.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    POLİS MEMURUNUN İFADESİNE BAŞVURULMUŞTU

    Geçtiğimiz pazartesi günü görüşen duruşmada dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı. Johnny Depp ve Amber Heard'ün, Los Angeles'taki evlerinin çatı katı dairesinde yaşanan bir kavga sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru Melissa Saenz, önceden kaydedilmiş bir video ile mahkeme salonunda açıklamalarda bulunmuştu.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    "VÜCUDUNDA YARA YOKTU"

    Saenz, 21 Mayıs 2016'da ikilinin evine giden ve Depp ile Heard'ün "son büyük kavgası" olarak bilinen olay ile ilgili konuşmuştu. 

    Melissa Saenz, "Ben Amber Heard'ü bir aile içi şiddet kurbanı olarak tanımlayamam." demişti. Saenz, Heard'ün vücudunda herhangi bir yara olmadığına da dikkat çekerken, "Olay yerinde herhangi bir kanıt, kırılmış cam parçaları ya da hasar görmüş ev eşyaları görmedim." ifadelerini kullanmıştı. Polis memuru, Amber Heard'ün yüzündeki kızarıklığın ağlamadan kaynaklandığını söylemişti.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    "KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAR"

    Ayrıca Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak, klinik ve adli psikolog Dr. Shannon Curry de ifade vermişti. Curry, mahkeme heyetine, Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirdi ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre, Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.

    Curry'nin değerlendirmesine göre, Amber Heard'ün, Bipolar Kişilik Bozukluğu sorununun altında, terk edilme korkusu yatıyor. Bunu önlemek için de "umutsuz" girişimlerde bulunuyor. Uzmana göre, bunlar çok uç noktada davranışlar da olabiliyor.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    Amber Heard'ün durumunu değerlendiren Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu bulunan kişilerin, ilişkinin başlangıcında son derece çekici görünebildiğini söylemişti. Curry, "İlişkinin çok yoğun bir şekilde başladığını ve hızla bir yakınlık oluştuğunu göreceksiniz." demişti. Bu şekilde başlayan bir ilişkinin ilk bakışta "gerçek ruh eşini bulmak gibi" göründüğünü belirtmişti.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    "DIŞ GÖRÜNÜŞLERİYLE SAYGI KAZANMAYA ÇALIŞIRLAR"

    Dr. Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin dış görünüşleriyle çok ilgilendiklerini ve bu şekilde diğer insanların saygısını kazanmayı amaçladıklarını da sözlerine eklemişti. Doktor Curry'nin değerlendirmesine göre, Amber Heard, zaman zaman "karşısındakinin acı verdiği yerine bir daha vurma" ve "çok yıkıcı olma" eğilimindeydi.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    "TAKLİT" DEĞERLENDİRMESİ

    Dr. Curry, tanıklığı sırasında Heard ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede daha bulunmuştu. Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin, birlikte oldukları ve kaybetmek istemedikleri insanın "kişiliğini ve dış görünüşünü giyindiğini" söylemişti. Bu ayrıntı, Curry'nin değerlendirmelerinden önce geçen hafta sosyal medyada da konuşulmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp'in duruşmalar sırasındaki giyimini ve saç modelini taklit ettiğini iddia etmişti.
  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e 'Aquaman 2' şoku!

    Dr. Shannon Curry, değerlendirmesi sırasında Amher Heard'de bulunduğunu söylediği Histrionik Kişilik Bozukluğu'na da değinmişti. Bu tip sorunu olan kişilerin çok hızlı ve uç noktada duygusal değişimler yaşadığını anlatmıştı. Bunu da "Bunlar bir an neşeli ve hayat dolu olabilirken sonraki an üzgün olabilirler." sözleriyle tanımlamıştı.

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