Oyuncunun avukatı da Johnny Depp'in mahkeme hükmüne yasal olarak itiraz edip, edemeyeceğine karar vermek için perşembe günü Londra'da yapılan duruşmada, Heard'ün bu parayı bağışlama iddiasını "hesaplanmış ve manipülatif bir yalan" olarak nitelendirdi.

Ancak The Sun'ın avukatları, Heard'ün yalan söylemediğini ve çoktan bir dizi ödeme yaptığını ileri sürdü.