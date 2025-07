Johnny Depp yönetmenliğini üstlendiği 'Modi' filminin Londra galasına katıldı

Amber Heard ile 2022'deki olaylı boşanma sürecinin ardından şiddet davası nedeniyle Hollywood'dan dışlanan Johnny Depp, aklanmasının ardından sinemaya parlak bir dönüş yapıyor.

Johnny Depp, yönettiği 'Modi, Three Days on the Wing of Madness' adlı filminin İngiltere galasında keyifli haliyle dikkat çekti.

62 yaşındaki Johnny Depp, Londra'daki Curzon Mayfair'de düzenlenen galada kırmızı halıda görüntülendi.

Johnny Depp'e; Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery ve Ryan McParland'dan oluşan oyuncu ekibi de katıldı.

Film, İtalyan ressam Amedeo Modigliani'nin I. Dünya Savaşı sırasında Paris'teki yaşamını konu alıyor. Filmin en büyük sürprizi ise usta oyuncu Al Pacino... Ünlü oyuncu, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'de Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat karakterine hayat verdi.

Johnny Depp, Marlon Brando ile birlikte rol aldığı 1997 tarihli 'The Brave' filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', aynı zamanda oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer aldığı en büyük çaplı proje olma özelliğini taşıyor. 11 Temmuz'da İngiltere'de vizyona girecek filmin ABD ve küresel gösterim tarihi henüz açıklanmadı.