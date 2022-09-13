Johnson, Kraliçe ile son görüşmesini anlattı

İstifasını sunduğu son görüşmeyi anlatan Johnson, "Ne kadar hasta olduğu göz önüne alındığında bu kadar parlak ve odaklanmış olması çok şaşırtıcıydı. Oldukça duygusal bir andı." dedi.

Her başbakan gibi, Johnson da ulusal öneme sahip meseleler hakkında bilgilendirmek için Kraliçe ile haftalık olarak görüşme gerçekleştirdi. Kraliçe ile görüşmelere katılmak için çok meşgul değil miydiniz? sorusunu yanıtlayan Johson, "Hayır, şaka yapıyor olmalısın. Onunla görüşmek her şeyden daha harika bir mola ve huzurlu oluyordu." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başbakan ve Kraliçe'nin pandemi dönemindeki görüşmeleri çevrimiçi yapıldı.

Johnson'a Kraliçe'nin ölümüne nasıl tepki verdiği sorulduğunda, "Bu biraz açıklanamayan aşırı bir duygu. Tamamen kişisel olarak konuşursak, benim için devasa bir şeydi" dedi.

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