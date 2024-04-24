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        Haberler Dünyadan Jon Bon Jovi'den 35 yıllık evlilik itirafı: Her zaman bir aziz olmadım - magazin haberleri

        Jon Bon Jovi'den 35 yıllık evlilik itirafı: Her zaman bir aziz olmadım

        Dört çocuğunun annesi Dorothea Hurley ile olan 35 yıllık evliliği hakkında konuşan Jon Bon Jovi, evliliğinde her zaman bir aziz olmadığını itiraf ederken, "Bunların hepsi rock yıldızlığının harika klişeleri" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:01
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        Dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi'nin kurucusu Jon Bon Jovi, Dorothea Hurley ile olan 35 yıllık evliliği üzerine konuştu. Hurley ile 1980 yılında lisede tanıştıklarını söyleyen 62 yaşındaki müzisyen, "evliliğinde her zaman bir aziz olmadığını" itiraf etti.

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        Bon Jovi; "Bunların hepsi rock yıldızlığının harika klişeleri. Bu, bir aziz olduğu konusunda asla yalan söylememekle ilgili ama aynı zamanda ev hayatını da altüst edecek kadar aptal olmamakla ilgili" dedi.

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        Sanatçı, Dorothea Hurley ile uzun süreli birlikteliklerinin "karşılıklı hayranlık duyulan bir ilişkiye ve birlikte büyüyecek kadar şanslı olmalarına borçlu" olduğunu söyledi.

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        Jon Bon Jovi ve Dorothea Hurley çiftinin Stephanie (30), Jesse (29), Jake (21) ve Romeo (20) adlarında dört çocuğu bulunuyor.

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        Bon Jovi ayrıca, oğlu Jake ile 'Stranger Things' dizisi yıldızı çıkmaya Millie Bobby Brown'ın ilişkisi hakkında yorum yaparken, oğlu ve müstakbel gelininin birlikteliğinden önce popüler diziyi izlemediğini de itiraf etti. Şimdi 20 yaşında olan Brown, henüz 12 yaşında bir çocuk oyuncu olarak dünya çapında ün kazandığı diziyle iki Emmy adaylığı elde etmişti.

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        MÜSTAKBEL GELİNE ÖVGÜ

        Jon Bon Jovi; "Dürüst olmak gerekirse, Stranger Things'in çok farkında olduğumu söyleyemem, sanırım bu başka bir nesil içindi. Ama Millie Bobby Brown'ın çalışma ahlakına hayranım" ifadesini kullandı.

        Jon Bon Jovi ayrıca, oğlu Jake ile Millie Bobby Brown hakkında; "Onlar birlikte bir hayalin peşinde koşan iki genç" şeklinde yorum yaptı.

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