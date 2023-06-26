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Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi

Daha önce evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Jon Hamm, kendisine ün kazandıran 'Mad Man' filminde tanıştığı Anna Osceola ile nikâh masasına oturdu

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  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    'Mad Man' filminde canlandırdığı 'Don Draper' ile yıldızı parlayan Jon Hamm, filmin final sahnesinde karşılıklı rol aldığı Anna Osceola ile olan birlikteliğini resmiyete taşıdı. 
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz şubat ayında nişanlanan Jon Hamm ve Anna Osceola, dostlarının katıldığı bir tören ile Kaliforniya'daki Big Sur adı verilen bölgede evlendi. 
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    Santa Lucia Dağları’ndaki, Pasifik Okyanusu manzaralı bu tepe, bir düğün için oldukça romantik bir mekân olmasının yanı sıra düğünün burada gerçekleşmesinin ise özel bir nedeni bulunuyor.

    2015'te 'Mad Men'in final bölümünde Jon Hamm'in canlandırdığı 'Don Draper' karakteri buradaki bir merkezde inzivaya çekilmişti ve dizi de böylece final yapmıştı. Çift, ayrıca bu sahnelerin çekildiği burada tanışmıştı.
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    Anna Osceola'nın düğünde sade bir gelinlik giydiği görüldü. Saçlarını açık bırakan Osceola, takı kullanmamış ve makyajını da tıpkı gelinliği gibi sade tutmayı tercih etti. 
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    Jon Hamm ise hafif kırlaşmış saçları ve papyonlu bir takım elbise giydi. 
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    "EVLENMEK KİTABIMDA YOK" DEMİŞTİ

    Öte yandan daha önce kendisi gibi oyuncu olan Jennifer Westfeldt ile 18 yıl aşk yaşayan Jon Hamm, evlenmeyi hiç düşünmediğini söylemiş ve "Jennifer'ın da benim de ailelerimizde evlilikle ilgili kötü anılar var. Bu yüzden evlenmek de pek kitabımda yok" demişti.
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    Jon Hamm ve Jennifer Westfeldt, 2015'te yollarını ayırmıştı. Hamm ve Anna Osceola'nın 2017'den beri de birlikte oldukları düşünülüyor. Ancak bu tanışıklık ve aşkın Hamm'in 18 yıllık ilişkisinin bitiminde rolü olup olmadığı hâlâ belirsiz.
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    İki oyuncu da sosyal medya hesabı kullanmıyor, özel hayatlarını da paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak son 3 yıldır kırmızı halılarda el ele görünmeye başlamışlar, davetlerde ve ödül törenlerinde dünyanın karşısına birlikte çıkmışlardı. Çiftin sürpriz nişan haberiyse geçen şubatta geldi.
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    Jon Hamm evlenmeyi hiç düşünmediğini söylemiş olsa da Anna Osceola hayatına girince bu fikri değişti.
  • Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi - Magazin haberleri

    Annesi Deborah Hamm'i 10 yaşındayken kanserden kaybeden ve çocukluk çağında yaşadığı travmalar yüzünden madde bağımlılığına varan sorunlar yaşan Jon Hamm için her şey onu şöhrete kavuşturan diziyle değişti. Anna Osceola’yla tanıştıktan sonra evliliğe soğuk bakmasına neden olan bu sorunlarıyla ilgili terapi de gören Hamm, en sonunda mutlu yuvasına kavuştu.

    Fotoğraflar: Bacgrid USA, Avalon

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