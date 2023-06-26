Jon Hamm ile Anna Osceola evlendi

Santa Lucia Dağları’ndaki, Pasifik Okyanusu manzaralı bu tepe, bir düğün için oldukça romantik bir mekân olmasının yanı sıra düğünün burada gerçekleşmesinin ise özel bir nedeni bulunuyor.

2015'te 'Mad Men'in final bölümünde Jon Hamm'in canlandırdığı 'Don Draper' karakteri buradaki bir merkezde inzivaya çekilmişti ve dizi de böylece final yapmıştı. Çift, ayrıca bu sahnelerin çekildiği burada tanışmıştı.