BEŞ KEZ EVLENMİŞTİ



Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında müzisyen Tommy Lee ile yapmıştı. Anderson ve Lee'nin iki tane oğlu bulunuyor.



Pamela Anderson, daha sonra 2006'da rapçi Kid Rock ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.



Ünlü yıldız, 2007-2008'de de profesyonel poker oyuncusu Rick Salomon ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Anderson ve Salomon, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha nikah masasına oturup, boşanmıştı.



Pamela Anderson, ayrıca yapımcı Jon Peters ile 2020'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak ikili, aynı yıl içerisinde ayrılmıştı.



Anderson, son olarak 2020'nin aralık ayında inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile hayatını birleştirmişti. Aradığı mutluluğu 5. evliliğinde de bulamayan Anderson, Hayhurst'ten boşanmaya karar vermişti.



Fotoğraf: AP, Reuters, Depo Photos