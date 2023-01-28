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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar

Jon Peters, 12 gün evli kaldığı eski eşi Pamela Anderson'a 10 milyon dolar miras bırakacağını açıkladı. Ünlü yapımcı, "Onu her zaman seveceğim" ifadelerini kullandı

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  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    Jon Peters ile Pamela Anderson, ilk kez yaklaşık 30 yıl önce 'Playboy Malikanesi'nde tanışmıştı. 2020'de gizlice nikah masasına oturan ikilinin evliliği sadece 12 gün sürmüştü. Boşanmalarına rağmen arkadaşlıkları süren çiftten Peters, samimi açıklamalarda bulundu.
  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    "ONA 10 MİLYON DOLAR BIRAKACAĞIM"

    'Variety'ye konuşan Jon Peters, "Pamela'yı her zaman seveceğim. O her zaman kalbimde. Vasiyetimde ona 10 milyon dolar bırakacağımı yazdım. O bunu bilmiyor bile. Hatta kimse bilmiyor, bunu ilk kez burada açıklıyorum" dedi.

    Peters, sözlerine, "İhtiyacı olsun ya da olmasın, bu parayı ona ayırdım" şeklinde devam etti.
  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    "BENİ LÜKS HEDİYELERLE ŞIMARTIRDI"

    'Baywatch' dizisinin yıldızı olarak hafızalarda yer edinen Anderson, yakında yayımlanacak otobiyografik kitabında bir süre flört ettiği Jon Peters'ın o dönem kendisini lüks hediyelerle şımarttığını yazmıştı. Pamela Anderson, "Kapı çalardı ve bir şoför bana lüks markalardan küçük kırmızı bir kutu getirirdi" demişti.

     Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı

  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    AHLAKSIZ TEKLİF İTİRAFI

    Ayrıca 55 yaşındaki Anderson, birkaç gün önce ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un geçmişte kendisine "reddedemeyeceği bir teklif yaptığını" öne sürerek, "Bana 'bir numaralı kızı' olmam için bir daire ve araba teklif etmişti" demişti.

    "ALABİLECEĞİN EN İYİ TEKLİF BU"

    Pamela Anderson, Stallone'a gülerek, "Bu iki numaralı kızının da olduğu anlamına mı geliyor?" diye cevap verdiğini söylemişti. Pamela Anderson, ardından Sylvester Stallone'un kendisine, "Alabileceğin en iyi teklif bu tatlım. Artık Hollywood'dasın..." yanıtını verdiğini belirtmişti.
  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    AVUKATI YALANLADI

    Teklifi tereddüt etmeden geri çevirdiğini sözlerine ekleyen ve, "Aşık olmak istiyordum. Bundan daha azını istemiyordum" şeklinde konuşan Anderson'a Stallone'un avukatından yanıt gecikmemişti.

    Avukatı, Sylvester Stallone'un asla böyle bir teklifte bulunmadığını iddia ederek, "Pamela Anderson'ın müvekkilime atfettiği açıklama yanlış ve uydurmadır. Stallone, bu iddiaların hiçbir kısmının doğru olmadığının arkasında..." demişti.
  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    ÇALINAN KASETİ HAKKINDA KONUŞTU

    Öte yandan Pamela Anderson ile o dönemki eşi Tommy Lee'nin samimi ve mahrem bir kaseti, 1995'te mülklerinden çalınarak internette satılmıştı. O zamandan beri geçen yıllarda bu olay geniş çapta tartışılmış ve Anderson, bu sızıntı yüzünden medyadan gördüğü muameleyi defalarca eleştirmişti.

    Pamela Anderson, konu hakkında yeni açıklamalarda bulunmuştu. Anderson, mahremiyetinin ihlal edilmesinin zihinsel ve duygusal etkisine dair daha ayrıntılı konuşmuştu.
  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    "ÇOK ACIMASIZLARDI"

    12 yaşındayken bir arkadaşının 24 yaşındaki bir arkadaşının tecavüzüne uğradığını dile getiren Pamela Anderson, "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı" demişti.
  • Jon Peters'ten Pamela Anderson'a 12 güne 10 milyon dolar - Magazin haberleri

    BEŞ KEZ EVLENMİŞTİ

    Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında müzisyen Tommy Lee ile yapmıştı. Anderson ve Lee'nin iki tane oğlu bulunuyor.

    Pamela Anderson, daha sonra 2006'da rapçi Kid Rock ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.

    Ünlü yıldız, 2007-2008'de de profesyonel poker oyuncusu Rick Salomon ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Anderson ve Salomon, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha nikah masasına oturup, boşanmıştı.

    Pamela Anderson, ayrıca yapımcı Jon Peters ile 2020'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak ikili, aynı yıl içerisinde ayrılmıştı.

    Anderson, son olarak 2020'nin aralık ayında inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile hayatını birleştirmişti. Aradığı mutluluğu 5. evliliğinde de bulamayan Anderson, Hayhurst'ten boşanmaya karar vermişti.

    Fotoğraf: AP, Reuters, Depo Photos

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