Jonathan Tah resmen Bayern Münih'te!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoper Jonathan Tah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 29.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:12
Almanya Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih, stoper bölgesini güçlendirdi.
Bavyera temsilcisi, 10 yıldır Bayer Leverkusen'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Jonathan Tah'ı kadrosuna kattığını ve 2029'a kadar sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
29 yaşındaki Alman savunmacı, geçtiğimiz sezon 49 maçta 4 gol - 1 asistlik performans gösterdi.
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