Bertomeu, THY Avrupa Ligi organizasyonunun bir sponsorluk anlaşması için geldiği İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden takım sayısının gelecek sezon 16'dan 18'e çıkarılması kararını değerlendiren Bertomeu, "Bizim için yeni bir adım olacak. Gelecek sezon 18 takımın mücadele edecek olması, THY Avrupa Ligi'nin geleceği açısından çok önemli. Avrupa Ligi'nin özellikle Fransa ve Almanya'daki varlığını güçlendirmek istiyoruz. Takvimle ilgili problemlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda takım sayısını tekrar çıkarmayı ise düşünmüyoruz. Özellikle yerel liglerdeki rekabeti korumak açısından 18 takımın yeterli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Bertomeu, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde heyecanlı maçlar yaşandığını aktararak, " Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid oldukça iyi durumda. Anadolu Efes, Barcelona Lassa ve AX Armani Exchange Olimpia Milan gibi takımlar ise bu sezon iyi performans sergiliyorlar. Bu sezon oldukça güçlü ve heyecanlı bir mücadele izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili bir soru üzerine Bertomeu, "Obradovic bir başantrenörden daha fazlası. İnanılmaz bir koç. En yakın dostlarımdan birisi. THY Avrupa Ligi için büyük bir marka. Obradovic'in kattığı renk çok güçlü. Çok özel ve duygusal bir figür. Özgün bir karakter. Tüm oyuncuları onu çok seviyor." şeklinde konuştu.
Jordi Bertomeu, Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'nın zemininden şikayette bulunmalarıyla ilgili, "Gran Canaria'nın THY Avrupa Ligi'ndeki ilk sezonu. Parkelerini Avrupa Ligi için yenilediler. Evet bir problem var ve bu durumdan mutlu değiliz. Maalesef teknik aksaklıklar yaşıyorlar. Zemini değiştirmeyi denediler ama zaman yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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