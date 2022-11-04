Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Jorge Jesus, "Oyuncularım harikaydı. Akıllı bir oyun sergilediler. Kazandık ve puan farkıyla lider olduk. Teknik direktör olarak mutluyum. Takım son 16 turuna kaldı. Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız. Fenerbahçe'nin kimliğini Avrupa'da duyurmak adına önemli bir iş başardık'' dedi.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler hakkında sorulan soruya ise Jesus, "Arda Güler henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor, henüz kırılgan. Fiziksel olarak gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var. Onun üzerine baskı yüklemememiz ve olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak. Buna hiç şüphe yok'' ifadelerini kullandı.

ÜLKE SIRALAMASI VURGUSU

Ülke puanı sıralamasına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Türk futbolu için ülke sıralaması için çok önemli. Ayrıca, takımların kendi sıralaması için de çok önemli. Türkiye'nin sıralaması, Avrupa ve Konferans Ligi'nde alınan puanlarla birazcık iyileşti. Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynayarak gitmesi söz konusu. Bunu değiştirmek için Avrupa'da alınacak puanlar çok önemli. Bütün Türk takımları alabildiği kadar puanlar aldı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye şampiyonunun eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi önemli'' dedi.

''TAKIM YORGUNLUK LİMİTİNDE''

Yoğun maç takvimine de değinen Jesus, "Playoff oynamayacağız. Bu çok önemli. Takım artık yorgunluk limitinde. 3 günde 1 maç yapmaktan ötürü yorgunluk sınırındayız. 1 tur oynamadan geçmek bizim için bu açıdan çok önemliydi'' ifadelerini kullandı.