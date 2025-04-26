Jose Morais'ten hakem eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, hakem kararlarına tepki gösterdi.

HAKEM TEPKİSİ

Maçta VAR'ın çok etkili olduğunu belirten Morais, "Öne geçtikten sonra VAR’ın enteresan kararıyla aleyhimize penaltı verildi ki burada rakibimizin bile verilen karara inandığını düşünmüyorum. Bize verilen penaltı ile devam edecek olursam topun geliş anını görüyorsunuz, kaleci topu almak için çıktı ve topu kontrol ettiği anda orada rakipten herhangi bir oyuncunun olmadığı ya da herhangi bir rahatsızlık vermediği bir anda top kalecimizin ellerinden düşerken, top takım arkadaşının neresine çarptı da penaltı verildi onu biz anlayamadık." dedi.

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İkinci yarıya çok iyi başladıklarını ve çok sayıda atak geliştirdiklerini vurgulayan Morais, iki pozisyondan birini gole çevirdiklerini ama golün de verilmediğini ifade etti.