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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho Başakşehir-Alanya maçını tribünde takip etti - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho, Başakşehir-Alanya maçını tribünde takip etti

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 19:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:58
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        Mourinho Başakşehir-Alanya maçında!
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıye gelirken, mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.

        Portekizli teknik adam, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte izledi.

        Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

        Öte yandan mücadeleyi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

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