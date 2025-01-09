Jose Mourinho'dan Kasımpaşa'ya büyük övgü!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından satır başları: Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe. REKLAM

"OYUNCULARIM FARKLI OYNAMAYI ÖĞRENMELİ" Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli.