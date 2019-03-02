Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasındaki El Clasico'da Barcelona'yı konuk ederken Real Madrid'in eski teknik direktörü Jose Mourinho maça dair açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcı 2012-13 sezonundaki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili de konuştu.

O sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Galatasaray deplasmanında 3-2 kaybeden Real Madrid'in teknik direktörü olan Mourinho, "Fatih Terim gibi çok iyi dostlarla oynadım. Galatasaray'a karşı oynamıştık, turu geçtik ama çok korkmuştum." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarıyla ilgili de konuşan Portekizli çalıştırıcı "Ben Avrupa'da Türk takımlarına karşı hep mücadele ettim. Çok tutkulular. Statlardaki atmosferler inanılmaz oluyor" dedi.