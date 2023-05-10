Öte yandan Leverkusen maçını da değerlendiren deneyimli antrenör, "Bayer Leverkusen, kontra atakta Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri, bu çok açık. Savunma yapıyorlar, rakibin topu kaybetmesini bekliyorlar ve sonra durdurulması zor bir takım oluyorlar çünkü hızlı oyuncular var. Bu anlamda üst düzey bir takım." dedi.