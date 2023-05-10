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Jose Mourinho'dan PSG cevabı!

Roma'nın hocası Jose Mourinho hakkında çıkan Paris Saint-Germain iddialarını cevap verdi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Jose Mourinho'dan PSG cevabı!

    UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, basının karşısına geçti.
  • Jose Mourinho'dan PSG cevabı!

    Portekizli teknik adam, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerinin sorulmasına da cevap verdi. Mourinho, "PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!" sözlerini kullandı.
  • Jose Mourinho'dan PSG cevabı!

    Öte yandan Leverkusen maçını da değerlendiren deneyimli antrenör, "Bayer Leverkusen, kontra atakta Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri, bu çok açık. Savunma yapıyorlar, rakibin topu kaybetmesini bekliyorlar ve sonra durdurulması zor bir takım oluyorlar çünkü hızlı oyuncular var. Bu anlamda üst düzey bir takım." dedi.
  • Jose Mourinho'dan PSG cevabı!

    Mourinho, ayrıca, "Bayer Leverkusen karşısında dengeli bir oyun oynar ve iyi bir sonuç elde edersek mutlu olurum" diye konuştu.
  • Jose Mourinho'dan PSG cevabı!

    Mourinho, Paulo Dybala ve Georginio Wijnaldum'un maçta oynayıp oynamayacağının perşembe günü belli olacağını söyledi.

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