Jose Mourinho'dan rotasyon kararı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.