Jose Mourinho: Fenerbahçe, Avrupa Ligi takımıdır!

Jose Mourinho ilk olarak "Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var." dedi.