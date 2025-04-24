Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde: 7 puanlık fark!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, yine Nisan ayında şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.

Son Kayserispor beraberliği Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceğini yeniden tartışmaya açtı.

Sezon başında 10 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmesi için getirilen Portekizli teknik adam, geçen sezon takıma rekor üstüne rekor kırdıran İsmail Kartal'ın gerisinde kalırken Jorge Jesus'un ise önüne geçti. Tarihin en pahalı kadrosuna sahip olmasına rağmen derbilerde rakiplerine üstünlük kuramayan Mourinho, ilk 5 sıradaki rakiplerine de diş geçiremedi. Bitime 6 hafta kala da zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. REKLAM İSMAİL KARTAL'IN ÇOK GERİSİNDE Jose Mourinho, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının 30 haftalık karşılaştırmasında, geçtiğimiz sezonki İsmail Kartal'ın performansının birçok veride gerisinde kaldı. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı ilk 30 karşılaşmada 79 puan toplamıştı. 30 haftada sadece 1 kez mağlup olan İsmail Kartal 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ise ligde bu sezon 30. maçına Kayserispor mücadelesi ile çıktı (2 hafta BAY geçildi). Sarı-Lacivertliler bu mücadelelerde 72 puan toplarken sahadan 22 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Ayrıca 30 maçlık süreçte İsmail Kartal'lı Fenerbahçe 79 gol atarken kalesinde 25 gol görmüştü. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise bu sezon 30 maçlık süreçte 77 gol attı ve 30 gol yedi. Mourihno maç başına attığı gol (2.63/2.57), gol beklentisi (2.54/2.22), isabetli şut (6.8/6.5), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.6/25.6), rakip alanda top kazanma (30.6/29.3) gibi karnelerde İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı.

Kalesine isabet eden şut maç başına 6.8'den 8.6'ya, gördüğü gol beklentisi 0.69'dan 0.89'a yükseldi. Bunun sonucunda yediği gol 0.83'ten 1'e çıktı. İsmail Kartal'ın en büyük silahı olan yüksek pres oyunu 14.6'dan 8.3'e geriledi. Kendi sahasında top kaybı (3.43/3.87) fazlalaştı ve topu uzaklaştırma (4.6/4) ve başarılı müdahalede (3.37/3.03) düşüş gösterdi. SON 3 SEZONDA EN BAŞARISIZ JORGE JESUS 2022/2023 sezonunda takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jorge Jesus o sezonu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Tecrübeli teknik adam o sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak, Sarı-Lacivertlilerin kupa hasretine son vermişti. Süper Lig'de son 3 sezondaki ilk 30 maçlara baktığımızda ise Jorge Jesus; İsmail Kartal ve Jose Mourinho'nun uzak ara gerisinde kaldı.