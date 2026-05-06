        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Joseph Nonge: Mevcut sözleşmem var ama sonra ne olacağını bilemeyiz

        Joseph Nonge: Mevcut sözleşmem var ama sonra ne olacağını bilemeyiz

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kocaelispor'da Joseph Nonge, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, her maç oyunda olmak istediğini, şu an sözleşmesi olduğunu ancak ileride ne olacağını bilmediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 16:02 Güncelleme:
        "Sözleşmem devam ediyor ama sonrası belli değil"

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        9 Mayıs'taki maçın hazırlıklarını sürdüren Körfez ekibinin Belçikalı futbolcusu Joseph Nonge, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "SON İKİ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Sezon başında takıma gelişi ve sürecin nasıl geçtiğini değerlendiren Nonge, "Takım Süper Lig'e yeni çıkmıştı. Tabii ki beklenti vardı ister istemez. Taraftarlar için ve camiamız için nasıl geçti bilemiyorum açıkçası. İyi mi geçti, kötü mü geçti; bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Son iki maçımız kaldı. Bu son iki maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

        "MEVCUT SÖZLEŞMEM VAR AMA SONRA NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ"

        Sezon içerisindeki performansını nasıl bulduğuyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Joseph Nonge, "Aslında ben çok daha iyi yapabileceğimi, çok daha iyi bir performans verebileceğimi biliyordum. Bu yüzden de her gün sahada çalışmaya devam ediyorum. Tabii son iki maç. Son iki maçta da nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdilik buradayım. Benim halihazırda mevcut sözleşmem var ve önümüzde daha iki maç var. Ne olacağını tabii ki bilemeyiz. Her maç oynamak isterim. Maalesef ben böyleyim ve bunu değiştirmek aslında çok da kolay değil ama en sonunda karar hocamızın. Her oyuncu her maç oynamak ister ama diğer oyuncular da var. Baktığımız zaman oyundan çıktığımda mutlu olamıyorum maalesef. Taraftarımızdan yine destek bekliyoruz çünkü biz içeride oynadığımız zaman onların destekleri sayesinde daha iyi oynuyoruz" şeklinde konuştu.

