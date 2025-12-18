Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA Josh Giddey 'triple-double' yaptı, Chicago Bulls kazandı! - Basketbol Haberleri

        Josh Giddey 'triple-double' yaptı, Chicago Bulls kazandı!

        NBA'de Chicago Bulls, Josh Giddey'in 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 127-111 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:41
        Giddey 'triple-double' yaptı, Bulls kazandı!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona TSi sabaha karşı oynanan 2 karşılaşmayla devam edildi.

        United Center'da oynanan karşılaşmada Chicago Bulls, evinde Cleveland Cavaliers'ı 16 sayı farkla 127-111 yendi.

        Bulls'da Josh Giddey, 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

        Coby White 25, Nikola Vucevic 20 sayıyla oynarken Tre Jones 11 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı.

        Cavaliers'de ise Donovan Mitchell 32 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına karşın takımının farklı mağlubiyetini engelleyemedi. Jaylon Tyson 21, Darius Garland ise 15 sayıyla Cleveland adına skora katkı sağlayan isimlerdi.

        MEMPHIS GRIZZLIES DEPLASMANDA KAZANDI

        Target Center'da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında ise Memphis Grizzlies, deplasmanda Minnesota Timberwolves'ı 116-110 yendi.

        Grizzlies'da Jaren Jackson 28 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Jock Landale 20, Jaylen Wells 17, Cedric Coward ise 13 sayı kaydetti.

        Timberwolves'da ise Rudy Gobert 16 sayı, 16 ribaunt, Donte DiVincenzo 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yapmalarına karşın takımlarını galibiyete taşıyamadılar.

        Julius Randle ise 21 sayıyla oynayarak Minnesota adına maçın en skoreri oldu.

