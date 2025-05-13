Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith çifti resmen boşandı

Oyuncu çift Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith'in boşanma davaso sona erdi. Smith'in Ekim 2023'te boşanma davası açmasından bu yana ayrı olan çift, resmen boşandı.

Dört yaşında Juno adında bir kızı olan ikilinin, eş nafakası, çocuk nafakası ve velayet konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Mahkeme belgelerine göre Joshua ve Jodie ikilisi, hem şimdi hem de gelecekte eş nafakası veya bakım ödemesiyle ilgili her türlü talep ve yükümlülükten, geçici ve kalıcı eş desteği dahil olmak üzere, feragat etmeyi kabul etti.

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Joshua Jackson, kızı Juno 19 yaşına gelene veya 12'nci sınıfı bitirene kadar eski eşi Jodie Turner-Smith'e ayda 2 bin 787 dolar çocuk nafakası ödemeyi kabul etti.

Oyuncu ebeveynler ayrıca, tüm tıbbi harcamalarını, özel okul ücretini ve zorunlu okul masraflarını ve ayrıca dershane, kamplar ve diğer müfredat dışı aktivitelerle ilgili masrafları eşit olarak bölüşecekler. Jackson ve Smith, kızlarının ortak velayeti konusunda da anlaştı.

Ağustos 2019'da evlenen çiftin kızı, Nisan 2020'de dünyaya geldi. Evlilikleri dört yıl sürdü.